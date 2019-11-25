Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадський рух "Чесно" з посиланням на Апарат ВРУ.

"Державним бюджетом на 2020 рік і кошторисом Верховної Ради на 2020 рік видатків на технічне переобладнання робочих місць народних депутатів у залі пленарних засідань не передбачено", - йдеться у відповіді на запит громадських об'єднань.

Зазначається, що під час обговорення проєкту кошторису Верховної Ради на 2020 рік на засіданні регламентного комітету 13 листопада порушувалося питання технічного переобладнання сесійної зали. Однак головна бухгалтерка Управління справами Апарату ВР Лілія Савкова повідомила, що "на наступний рік Мінфін дав нам з капітальних витрат дуже-дуже маленьку суму і лише 9 мільйонів 972 тисячі на здійснення законотворчої діяльності ВРУ".

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Нагадаємо, що на цей момент замість технологічного рішення парламент має намір криміналізувати кнопкодавство - законопроєкт №2148, прийнятий в першому читанні, пропонує карати порушників штрафами в розмірі 51-85 тисяч гривень. Також планують позбавляти мандата за кнопкодавство - це передбачено законопроєктом про зміни до Конституції №1027 президента Володимира Зеленського, який зараз на розгляді в Конституційному Суді.