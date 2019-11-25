"Укрзалізниця" за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані системи ProZorro.

Регіональний філіал УЗ "Південно-Західна залізниця" на цей рік замовить 2900 т вугілля марки ДГ (13-100) по 4 140-4 380 грн / т з ПДВ.

Фірма "Раксел" на підтвердження наявності вугілля надала контракт з фірмою "GMV Trading Company Kft." (Угорщина, створена в грудні 2018 року, директор Валентин Тодорчук). У контракті зазначено, що паливо вивозиться з митної території Росії.

У тендерній пропозиції зазначено, що "виробником" вугілля є угорська "GMV Trading Company Kft.", країною виробника - Росія.

Переможець на вимогу тендерної документації надав довідку, що не планує поставляти вугілля, видобуте на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської області.

Ціна вдвічі вище вересневої ціни за формулою "Роттердам +" в 1 867-1 966 грн/т.

Крім того, раніше в листопаді інші філії самої "Укрзалізниці" замовляли таке вугілля дещо дешевше. Так, "Пасажирська компанія" законтрактувала його по 3 849–3 899 грн./т, "Львівська залізниця" – по 3 850 грн./т, "Донецька залізниця" – по 3 657 грн./т, "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" – по 3 600 грн./т, "Одеська залізниця" – по 3 585 грн./т. Їхні ціни були без ПДВ, оскільки поставки вугілля на митній території України тимчасово звільняються від ПДВ незалежно від походження вугілля (імпортне чи місцеве) і ролі постачальника (виробник чи посередник), якщо постачальник не відмовився від пільги. Чому нинішня закупівля не підпала під пільгу, незрозуміло.

Сума переможних пропозицій була на 6% нижче очікуваної вартості закупівель.

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Конкурентами на окремих тендерах були ТОВ "Енік Енерджі Груп", ТОВ "Торгівельно-виробнича компанія "Вугілля Дон Прайм", ТОВ "ПКФ Теплосервис" і ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонт", причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Столичний "Раксел" зі статутним капіталом 1 тис грн. зареєстрований у серпні 2018 року на масовий номер телефону 0999875013 у житловому будинку по вул. В. Верховинця, буд. 10. Потім адреса змінилась на вул. Жмеринська, буд. 11/1, де знаходиться металобаза.

Директором фірми спершу був Віталій Заєць, потім – Дмитро Тодераш із Чернівців, а потім – Валентин П’ятницький із Чернівців. Увесь цей час засновницею значиться Діана Пилипчинець з Києва, яка раніше була зареєстрована в селах Закарпатської області.

Дмитро Тодераш володіє ТОВ "Укрспецтехрембуд", яке "Південно-західна залізниця" у вересні не допустила до тендеру щодо капремонту обладнання рейкових автобусів PESA.

На Діану Пилипчинець, яка, ймовірно, є юристкою, зареєстровано понад сто юридичних осіб. Зокрема її фірми зареєстрували ТОВ "БК Роял Хауз", пов’язане з групою "Приват".

Переможець підтвердив досвід виконаним аналогічним договором за липень 2019 року з одеським ТОВ "Юниверс-2012" Івана Бородіна та Міхаіла Гатича (обидва – з Молдови).

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Надані переможцем зразки посвідчень якості чомусь надруковані друкарнею в Дніпрі.