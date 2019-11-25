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25.11.19 12:58

"Укрзалізниця" за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

Регіональний філіал "Укрзалізниці" за результатами тендерів хоче укласти п'ять угод з постачання вугілля на 12,49 млн грн, з компанією "Раксел". Яка, своєю чергою, через ще одну угорську компанію планує поставляти вугілля з РФ.

"Укрзалізниця" за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані системи ProZorro.

Регіональний філіал УЗ "Південно-Західна залізниця" на цей рік замовить 2900 т вугілля марки ДГ (13-100) по 4 140-4 380 грн / т з ПДВ.

Фірма "Раксел" на підтвердження наявності вугілля надала контракт з фірмою "GMV Trading Company Kft." (Угорщина, створена в грудні 2018 року, директор Валентин Тодорчук). У контракті зазначено, що паливо вивозиться з митної території Росії.

Укрзалізниця за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - Наші гроші 01

У тендерній пропозиції зазначено, що "виробником" вугілля є угорська "GMV Trading Company Kft.", країною виробника - Росія.

Укрзалізниця за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - Наші гроші 02

Переможець на вимогу тендерної документації надав довідку, що не планує поставляти вугілля, видобуте на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської області.

Ціна вдвічі вище вересневої ціни за формулою "Роттердам +" в 1 867-1 966 грн/т.

Крім того, раніше в листопаді інші філії самої "Укрзалізниці" замовляли таке вугілля дещо дешевше. Так, "Пасажирська компанія" законтрактувала його по 3 849–3 899 грн./т, "Львівська залізниця" – по 3 850 грн./т, "Донецька залізниця" – по 3 657 грн./т, "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" – по 3 600 грн./т, "Одеська залізниця" – по 3 585 грн./т. Їхні ціни були без ПДВ, оскільки поставки вугілля на митній території України тимчасово звільняються від ПДВ незалежно від походження вугілля (імпортне чи місцеве) і ролі постачальника (виробник чи посередник), якщо постачальник не відмовився від пільги. Чому нинішня закупівля не підпала під пільгу, незрозуміло.

Сума переможних пропозицій була на 6% нижче очікуваної вартості закупівель.

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Конкурентами на окремих тендерах були ТОВ "Енік Енерджі Груп", ТОВ "Торгівельно-виробнича компанія "Вугілля Дон Прайм", ТОВ "ПКФ Теплосервис" і ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонт", причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Столичний "Раксел" зі статутним капіталом 1 тис грн. зареєстрований у серпні 2018 року на масовий номер телефону 0999875013 у житловому будинку по вул. В. Верховинця, буд. 10. Потім адреса змінилась на вул. Жмеринська, буд. 11/1, де знаходиться металобаза.

Директором фірми спершу був Віталій Заєць, потім – Дмитро Тодераш із Чернівців, а потім – Валентин П’ятницький із Чернівців. Увесь цей час засновницею значиться Діана Пилипчинець з Києва, яка раніше була зареєстрована в селах Закарпатської області.

Дмитро Тодераш володіє ТОВ "Укрспецтехрембуд", яке "Південно-західна залізниця" у вересні не допустила до тендеру щодо капремонту обладнання рейкових автобусів PESA.

На Діану Пилипчинець, яка, ймовірно, є юристкою, зареєстровано понад сто юридичних осіб. Зокрема її фірми зареєстрували ТОВ "БК Роял Хауз", пов’язане з групою "Приват".

Переможець підтвердив досвід виконаним аналогічним договором за липень 2019 року з одеським ТОВ "Юниверс-2012" Івана Бородіна та Міхаіла Гатича (обидва – з Молдови).

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Надані переможцем зразки посвідчень якості чомусь надруковані друкарнею в Дніпрі.

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