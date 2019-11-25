75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС

Про це йдеться в дослідженні громадської думки за листопад, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

"Громадяни переважно позитивно ставляться до перших рішень та пропозицій Президента Володимира Зеленського:

– ініціювання переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі (позитивно – 75%, негативно – 15%),

– рішення щодо відведення військ від лінії розмежування (позитивно – 59%, негативно – 26%),

– надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України (позитивно – 61%, негативно – 17%),

– відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань (позитивно – 63%, негативно – 10%),

– рішення легалізувати видобуток бурштину (позитивно – 71%, негативно – 13%),

– повне оновлення складу Центральної виборчої комісії (позитивно – 49%, негативно – 13.5%)", - йдеться в результатах дослідження.

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"Водночас негативно громадяни сприймають такі рішення:

– рішення запровадити ринок землі сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на її продаж (позитивно – 24%, негативно – 58%),

– рішення щодо приватизації великих державних підприємств (позитивно – 22%, негативно – 55%),

– рішення легалізувати гральний бізнес (позитивно – 38%, негативно – 49%)", - наголошується в дослідженні.

За даними дослідження, громадяни вважають, що першочергові п'ять дій Президента Зеленського і його команди мають бути такі: припинення вогню на Донбасі - 74%, зростання стандартів життя людей (зарплат, пенсій тощо) - 51%, зниження тарифів - 37 %, покарання винних у корупції посадових осіб - 35%, зменшення впливу олігархів на політику - 28%.



