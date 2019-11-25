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25.11.19 13:13

"Зірка, що сходить": 18-річна українка Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році

Легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка спеціалізується на стрибках у висоту, перемогла в премії "Зірка, що сходить" від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

"Зірка, що сходить": 18-річна українка Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє офіційний сайт організації.

Крім українки, на нагороду були номіновані Брітані Андерсон з Ямайки (біг із перешкодами), ефіопки Лемлем Гайла (біг) і Гленда Морейон (спортивна ходьба), а також американка ШаКаррі Річардсон (спринт).

Наприкінці жовтня Магучіх стала переможницею аналогічної премії серед європейських легкоатлеток.

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18-річна Магучіх – чемпіонка Європи серед юнаків та юніорів, а також золота призерка Юнацьких Олімпійських ігор. У липні цього року українка стала наймолодшою спортсменкою, якій вдалося подолати двометровий бар'єр. У жовтні 2019 року Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед юніорів, подолавши висоту 2,04 метра, і стала срібною призеркою дорослого чемпіонату світу з легкої атлетики.

На премію "Зірка, що сходить" серед чоловіків претендував українець Михайло Кохан. Нагороду здобув ефіоп Селемон Барега (біг).

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