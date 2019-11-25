На українсько-молдовському кордоні завершується реконструкція двох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі триває ремонт пунктів пропуску "Кучурган" та "Рені", який зробить їх сучаснішими та комфортнішими. ЄС також профінансував обладнання для автоматизованого обміну інформацією, завдяки якому час оформлення автомобілів та подорожуючих на кордоні має значно скоротитися. Зміни відчують близько трьох мільйонів людей, які щороку перетинають спільний кордон України та Молдови", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, роботи з модернізації пункту пропуску "Кучурган" майже повністю завершені, а в пункті пропуску "Рені" будівельні роботи тривають згідно з графіком. На реконструкцію пункту пропуску "Кучурган" загалом передбачено понад 36 млн грн, а пункту пропуску "Рені" - понад 17 млн ​​грн.

Очікується, що в результаті реалізації проєкту підвищиться ефективність прикордонного і митного контролю та якості надання послуг на кордоні, зменшаться черги, повідомляють у Держприкордонслужбі.

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