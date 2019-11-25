Усе могло бути, як у Білорусі в 2010 році. Усіх розігнали і мертвечина - люди бояться, - адвокат родин Небесної Сотні Закревська про Майдан

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Скрізь була кров. Реально кров на асфальті, люди із закривавленими головами, переповнені швидкі - одна, друга, третя… І ці наглі рожі, які тобі просто ржуть в обличчя та розповідають, що тут нічого не відбулося… Ми ходили, щось намагалися знімати. Я побачила Любомиру, тендітну жінку років 70. Їй кийком переламали руку. Це була дичина", - згадує адвокатка.

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"Зрозуміло, що всім було страшно… І ми тоді ще цього не знали, але наступного дня було порушено кримінальне провадження саме проти людей, які були під стелою. І тільки через те, як закінчилися ці події, я вважаю, і не притягнуті ці люди до відповідальності. Насправді все могло бути абсолютно інакше. І я бачила, як це було навпаки в Білорусі у 2010 році – там теж були мої друзі, був розгін. І все. Після цього там просто мертвечина – всі мовчать, всі бояться. Досі", - сказала Закревська.

Повний текст інтерв'ю з Євгенією Закревської читайте за посиланням.