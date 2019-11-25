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25.11.19 14:07

У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська

Правоохоронці, причетні до побиття активістів Майдану в 2013-14 рр., продовжують працювати в Нацполіції.

У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська.

"У нас навіть обвинувачені досі в поліції! Щодо 30-го листопада - Бойко, Марчук, обвинувачені в побитті - продовжують працювати в поліції. Щодо 23-го січня деякі теж. Щодо Гриняка теж все "добре"... Поліція каже: "Дайте вирок, тоді звільнимо"", - повідомила вона.

На її думку, це абсолютно різні речі - підстава для притягнення до кримінальної відповідальності і підстава для звільнення.

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"Підстава для звільнення - це і втрата довіри, якщо ми це так дуже м'яко назвемо, і порушення статуту, що елементарно довести", - вважає Закревська.

Повний текст інтерв'ю з Євгенією Закревської читайте за посиланням.

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