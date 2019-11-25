Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.

Так, за її словами, зараз не розслідуються:

1) Розгін протестувальників 30.11.2013

2) Штурм Майдану 11.12.2013 р.

3) Вбивства і поранення в січні 2014-го року

4) Вбивства і поранення тітушками і правоохоронцями вдень 18.02.2014 р. (в т.ч. давка в барикаді станції м. Хрещатик)

5) Незаконне фінансування правоохоронців

6) Події перед Хмельницьким СБУ 19.02.2014

7) Вбивство Сергієнка

8) Переслідування майданівців у Черкасах.

"Коли я говорю, що шанси на розслідування худнуть разом зі мною, я не перебільшую. Я применшую небезпеку. Справи Майдану під набагато більшою загрозою, ніж моя вага", - додала Закревська.

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Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування. З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.