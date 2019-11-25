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25.11.19 15:03

Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили на вулиці Пушкінській у Харкові автомобіль Opel, на якому з місця вибуху зникли ймовірні підривники автомобіля в центрі Харкова. Автомобіль майже повністю знищений вогнем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Близько 11:52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи втекли. Автомобіль майже повністю знищений вогнем. Його оглядають експерти", - сказано в повідомленні.

Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова 01

Зазначається, що зараз встановлюються всі обставини події. Розшук осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину триває.

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Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова 02

Як повідомлялося, вранці 25 листопада близько 10:30 на вулиці Чайковського в Харкові в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, коли в нього сідав власник. Співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження.

Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова 03
Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова 04
Фото: сайт Нацполіції

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