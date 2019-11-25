Після продажу Vodafone плануються ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Перша угода за 90 днів - 734 млн доларів і мінус один російський оператор зв'язку в країні. Тепер можна користуватися Vodafone. Єдиний мобільний оператор у країні без російського капіталу. У пайплайні ще три угоди загальною вартістю 1,4 млрд. Не впевнений, що встигнемо закрити цього року, але не перемикайтеся", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що група МТС підписала угоду про продаж свого українського мобільного оператора "Vodafone Україна" компанії Telco Solutions and Investments, підконтрольній азербайджанському оператору Bakcell.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна"