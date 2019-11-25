Чеські лікарні просять спростити процес найму українських медиків

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на чеський телеканал ct24.

Чехія вже упродовж чотирьох років заохочує українських медиків, які намагаються знайти роботу в цій країні, відповідно до урядової схеми під назвою "Україна". Вона спрямована на вирішення проблеми нестачі місцевих лікарів і медсестер.

У медустановах країни стверджують, що їм важко наймати людей на роботу, і іноді доводиться чекати не менше року, щоб знайти потрібного лікаря або медсестру.

Так, адміністрація лікарні м. Стод ще влітку домовилася з українським лікарем, але він досі не зміг узятися до роботи.

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"Ми неодноразово вказували міністерству, що ми не хочемо чекати прибуття сюди лікаря або медсестри, а нам потрібно чекати рік", - говорить директор лікарні Алан Сутнар.

"Якщо заявка на працевлаштування містить усі необхідні дані, включення в програму має відбутися впродовж приблизно одного тижня з дати подачі заявки. Однак Міністерство охорони здоров'я ніяк не може вплинути на термін видачі співробітника або синіх карток", - пояснила прессекретарка Міністерства охорони здоров'я Габріела Штепанова.

Від моменту запуску урядової схеми "Україна" в 2015 році в Чехії знайшли роботу понад чотири сотні медсестер. А за останні два роки до неї приєдналися близько трьохсот лікарів.