Прокурор столичної прокуратури Кулинич у неробочий час затримав групу кишенькових злодіїв на вокзалі

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівник Київської місцевої прокуратури №9 Дмитро Кулинич, перебуваючи після закінчення робочого часу у приміщенні залізничного вокзалу, помітив групу осіб, які вчинили крадіжку гаманця у громадянина. Прокурор миттєво зреагував, затримав згаданих осіб і передав їх правоохоронцям, які прибули на виклик", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України (закінчений замах на таємне викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У Солом'янський районний суд м.Києва направлено клопотання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.