Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

22 листопада був отриманий перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу, яким затверджені правила призначення, регламент і графік роботи Арбітражу.

У МЗС РФ відзначили, що в наказі "враховані всі її принципові пропозиції, висловлені в ході проведеного напередодні в Гаазі засідання арбітражу".

"Вимоги України щодо відмови від юрисдикційного етапу і граничного скорочення термінів розгляду залишені без уваги. Трибунал погодився з аргументами Росії і передбачив можливість поділу процесу на дві самостійні стадії - юрисдикційну і розгляд спору по суті. При цьому кожній із сторін надано по шість місяців для підготовки своїх меморандумів (Україна наполягала на двох місяцях), що відповідає практиці міждержавних арбітражів, сформованих на підставі Конвенції 1982 р.", - повідомили в МЗС Росії.

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"Трибунал підтримав підходи Росії і щодо інших принципових моментів, що обнулило спроби Києва максимально ускладнити процесуальне становище Росії в цьому розгляді", - додали в МЗС РФ.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.