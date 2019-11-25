Дубінський не гідний бути головою підкомітету ВР після його слів щодо Крумханзла, - незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Сульжик

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пан Дубінський не приховує на чиєму він боці - у своєму пості він радіє тому, що тости, які він, нібито, чув у компанії колишніх керівників Привату, бажаючи щоб Петро, "представник Waffen-SS","покинув Україну в будь-якому стані", збуваються.

По-перше, не дочекаєтеся!

По-друге, мені цікаво, це нормально, що глава банківського підкомітету у Верховній Раді дозволяє собі подібне зловтішання? Чи гідна людина, у якої геть відсутні базова етика і порядність, обіймати такий важливий пост у країні?"- написав Сульжик.

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Він поцікавився, що думають з цього приводу голови фракції "Слуга народу" і президент Зеленський, який, за його словами, дзвонив і щиро хвилювався про здоров'я Петра і пропонував будь-яку можливу допомогу.