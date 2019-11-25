Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.11.19 17:25

Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель

Міністерство енергетики збирається відмовитися від пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Для початку тарифи для найбільш великих побутових споживачів можуть підняти до рівня II класу промислових споживачів.

Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель

Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми будуємо ефективні енергетичні ринки. ПСО - інструмент, який не покращує ефективність ринку. Я не думаю, що ми повністю відмовимося від ПСО у 2020 році, але ми рухатимемося у напрямку того, щоб зменшити обсяг ПСО", - сказав міністр.

"Зокрема, ми розглядаємо та вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової - до II класу напруги - для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші", - додав глава Мінекоенерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус. ІНФОГРАФІКА

Оржель пояснив, що йдеться про випадки, коли споживач або дуже багатий, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.

"Це великі обсяги - понад 500 кВт або ще більше", - уточнив він.

Глава Мінекоенерго зазначив, що з 1 січня 2020 року Україна на ринку газу відмовляється від режиму ПСО.

Як повідомлялося, в Україні тарифи на е/е для домогосподарств станом на початок 2019 року покривали її собівартість (виробництва і розподілу) лише на 46,2%, що нижче за показник річної давності - 51,7%.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100