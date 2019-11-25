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25.11.19 17:36

Таке відчуття, що друзі, яким він допомагав, вимерли. Ніхто не згадав про його день народження, - дочка заарештованого окупантами українського активіста Приходька

Сім'я заарештованого в окупованому Криму активіста Олега Приходька зазначає, що друзі і рідні не дзвонять і не цікавляться його долею навіть у день народження, який активісту вперше довелося провести в СІЗО Сімферополя.

Таке відчуття, що друзі, яким він допомагав, вимерли. Ніхто не згадав про його день народження, - дочка заарештованого окупантами українського активіста Приходька

Про це розповіла донька Олега Приходька Наталя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ніхто не прийшов, не привітав і не згадав. Таке відчуття, що друзі, з якими він спілкувався і кому допомагав, вимерли. По суті, друзів не виявилося. Вони не дзвонять і не цікавляться. Напевно, їм просто є що втрачати. ​​У деяких - власний бізнес. Комусь хочеться на двох лавках сидіти і не показувати свою справжню позицію. Батько не боявся ніколи своїх висловлювань. Може, вони були різкі, але правильні. Він не терорист і ніколи ним не був", - розповіла вона.

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Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

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