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25.11.19 18:28

Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з губернатором Калінінградської області Антоном Аліхановим заявив, що з радянських часів Мінськ ніс відповідальність за цей російський регіон.

Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави Республіки Білорусь.

"Я і Єльцину, і Володимиру Володимировичу (Путіну. - Ред.) часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія", - розповів Лукашенко.

За його словами, Путін заявляв, що не "проти" цього.

Лукашенко додав, що за часів СРСР було багато розмов на вищому рівні, щоб приєднати регіон до Білорусі.

"Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України - виявилося, що "неправильно" зробили", - заявив президент Білорусі.

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