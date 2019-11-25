Глава Національної служби здоров'я Петренко подав у відставку

Про це повідомив сам Петренко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що хоче піти з посади за власним бажанням.

"Сподіваюся, найближчим часом уряд його підтримає. Причина - у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я. І це заважає працювати і мені, і їм", - написав Петренко.

Глава НСЗУ пояснив, що рішенням піти з посади він хоче дати новій команді працювати не так, як робив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікування інсульту, інфаркту та низка інших послуг стануть повністю безкоштовними для українців з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко

"Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання", - пояснив Петренко.





Також читайте: Для тих, хто уклав декларації з лікарями, вакцинація від дифтерії та правця безкоштовна, - НСЗУ