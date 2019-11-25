Терористи "ДНР" відтіснили бізнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанський

Про це з посиланням на ресурси терористів повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Казанський показав "указ" про те, що всі активи Гуменюка переходять у "державну власність".

"Тобто по факту у розпорядження Пушиліна, Курченка та інших мародерів, які контролюють цю територію", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Пан Ахметов упевнений - головне, щоб усі прийшли до миру", - прессекретарка про запис переговорів Суркова і Бородая

"Мабуть, Гуменюк посварився або не домовився з кимось у РФ. Але так чи інакше маємо чергового донецького регіонала, якого "братська Росія врятувала від солдатів НАТО"", - робить висновок Казанський.