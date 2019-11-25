Техногенна НП на Кіровоградщині: без опалення залишилися 13 тисяч осіб. ФОТОрепортаж

У місті розгорнули польові кухні та намети для обігріву, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Кіровоградській області.

"24 листопада виявлено 13 місць поривів трубопроводу внутрішньобудинкових і дворових мереж централізованого теплопостачання. Порушено нормальні умови проживання майже 13 000 мешканців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 25 листопада працюють всі котельні, які загалом обслуговують 246 будинків і 25 навчальних закладів.

Однак тепло відсутнє в 111 житлових будинках і в 2 дитсадках.

"Для ліквідації поривів залучено 13 бригад різних підприємств", - повідомили в ДСНС.

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