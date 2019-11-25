До голодування Закревської приєдналася свідок розгону студентів на Майдані Кеплер

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Приєдналася до голодування", - написала Кеплер.

Любомира Кеплер - учасниця Євромайдану. Під час розгону студентів "беркут" зламав їй руку.

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Першою повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.