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25.11.19 18:56

Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я. Поранено одного цивільного жителя, - штаб ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я. Поранено одного цивільного жителя, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "4 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил:

Близько 12:00, у місті Мар'їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації по цьому населеному пункту, було поранено цивільну особу.
Громадянка Юлія Т. йшла містом зі своєю маленькою півторарічною донькою. Російські окупанти здійснили кілька пострілів. Куля пробила постраждалій грудну клітину та влучила у ліве плече. Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об'єднаних сил. Зараз вона знаходиться в лікарні міста Курахове. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний.

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Ця ситуація ще раз доводить, якими безпринципними і цинічними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу.

Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська), на КПВВ та біля мосту, працюють співробітники Червоного Хреста щодо надання допомоги населенню. ДСНС України продовжує обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту.

Cьогодні, о 12.00, на ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, закінчилась практична фаза демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Тривають заходи з інформування СММ ОБСЄ про її виконання.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, силами та засобами ДСНС України проведено розбирання 2 допоміжних споруд. Вилучено 2 вибухонебезпечних предмета".

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