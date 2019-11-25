"Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення. ВIДЕО

Відео з'явилося на каналі "Зе!Президент" в Youtube, інформує Цензор.НЕТ.

У знятому на ходу ролику тривалістю 12,5 хвилин глава держави розповідає про успіхи влади за минулий тиждень і ділиться планами на майбутнє.

Так, у цьому зверненні Зеленський згадав повернення захоплених Росією рік тому кораблів, призначену дату зустрічі в нормандському форматі, успішне голосування за земельну реформу і відкриття моста в Станиці Луганській.

Він також анонсував реформи у сфері надання невідкладної медичної допомоги, згадав ДТП, в яке потрапив уповноважений з прав дитини Микола Кулеба та висловив співчуття близьким загиблого на Донбасі комбрига Євгена Коростельова.

Всіх вітаю, ми повернули кораблі. Все як обіцяли, так і зробили. Спочатку повернули наших полонених, політичних в’язнів, наших моряків, а зараз кораблі. Так, не все там гаразд, деякого обладнання там немає. Але як я і обіцяв, зараз з’являться списки того, чого там немає. І по-перше, ми звернемося до Росії, вона обов’язково нам це поверне, а по-друге, у будь-якому разі, за три місяці наші військові катери будуть готові.

Ми прийняли бюджет на 2020 рік, прийняли його дуже швидко, прийняли його нашою монобільшістю. І це дуже важливо — вперше за 28 років за декілька днів підготувалися і прийняли його без різних "хотєлок".

Третього за кількістю депутата було виключено з партії Слуга народу, і ми цим пишаємося, тому що у нас продовжується очищення. Дійсно партія народна — Слуга народу — ми служимо народу і набрали людей з народу. Ми завжди казали, що якщо будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про "договорнякі". Люди не ідеальні. Коли будемо знаходити таких людей, будемо виключати. У нас монобільшість і найголовніше — це не кількість депутатів, хоча це теж дуже важливо, найголовніше, щоб це були порядні, чесні, професійні люди. Теж пишаємося, що прийняли у першому читанні закон Про ринок землі, земельну реформу, зняття мораторію на продаж землі. Це говорить про те, що кожен українець насправді стане власником своєї землі. Саме кожен українець Як ми і обіцяли перед другим читанням нашого законопроєкту про землю, ми внесемо зміни щодо продажу землі іноземцям-фізичним особам, іноземним компаніям. Що можливо придбати землю іноземцю буде можливо тільки після рішення референдуму. А референдум — це теж дуже важлива річ, це наша передвиборча обіцянка. Ми говорили, що найважливіші речі, найскладніші питання ми будемо обговорювати з суспільством і приймати ці рішення на референдумі. Тому пакет документів про народовладдя — це і є референдум — приймемо найближчим часом. Перед другим читанням зменшимо ліміт і обов’язково у наступному році, це вже заплановано у новому бюджеті, плануємо виділити 4 мільярди на підтримку маленьких фермерів. Щоб наші маленькі фермери ставали великими.

Щодо гуманітарного сектору — ми нарешті відкрили міст європейського рівня у Станиці Луганській. Там побудували дороги. Ми вдячні нашим європейським партнерам за підтримку. Теж обіцяв чотири місяці тому, обіцяли — зробили. Були в опорній школі у Станиці Луганській. Головна школа, у дуже поганому стані. Наступного року починаємо капітальний ремонт. Повірте мені, теж буде європейського рівня. Відкрили два КПВВ — Чонгар і Каланчак. Ми розуміємо, що це не на все життя, тому що ми обов’язково вернемо Крим і наші території. Теж пишаємося, що ми пообіцяли і це зробили за декілька місяців. Найголовніше, що наші громадяни бачать нашу Україну, нашу територію, яку ми зараз контролюємо, які перетинають КПВВ, щоб вони бачили, що тут інша Україна — дійсно крута, цивільна, нова. Що все ремонтується, все будується.

Прийняли дуже важливі закони. Про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину та закон Про демонополізацію спиртової галузі. Дуже важливий закон, тому що ви знаєте, що відбувалося на наших спиртових заводах. По-перше, не дуже гарна статистика, ви знаєте, що наша держава недоотримала біля 8 млрд гривень у бюджет. А по-друге, ви знаєте, що на цих заводах люди, на жаль, наші люди працювали вночі у другу, третю, четверту зміни. Це була неякісна продукція, яка у великих кількостях з’являлася на полицях магазинів, на ринках. Було багато випадків отруєння цим спиртом.

Отримали підтверджену чотирма країнами — Україною, Німеччиною, Францією, Росією — дату Нормандської зустрічі. Дожали, молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення нашої території та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і територіальної цілісності. 9 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива, почнемо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішечки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв, і чим швидше ми зможемо поговорити про припинення вогню, тим менше постраждає наших людей. Минулого тижня загинув наш герой, наш полковник Коростильов. Мої співчуття родині, дітям, жінці. Дійсно герой України і дійсно кожного дня такі трагічні новини виснажують кожного, виснажують країну. Тому треба закінчувати цю війну.

На минулому тижні була презентація Міністерства охорони здоров’я. Хочу, щоб ви звернули увагу на те, що одним з пріоритетів наступного року буде відкриття пунктів швидкої допомоги. Тому що швидкі у нас є, у нас і в бюджеті заплановано на це багато коштів — на закупівлі швидких. Швидкі є, а пунктів швидкої допомоги немає. […] Ми поставили задачу, щоб МОЗ підготував у різних містах велику кількість пунктів швидкої допомоги. Треба розпочати будівництво вже на весні. Цього року ми купуємо 500 швидких, а задача на наступний рік — щоб не було жодної швидкої, якій понад шість років.

Ще одна перемога — ми дійсно готові до зими, попри все те, що говорили скептики. Ми бачимо, що у нас за багато років рекордні запаси газу у газосховищах, у нас достатньо вугілля. Все непогано.

На жаль, вчора у ДТП потрапив наш уповноважений з питань захисту прав дитини — пан [Микола] Кулеба. На жаль, зі своїми дітьми. Зараз вони знаходяться у лікарні. Ми будемо молитися, будемо "дєржать кулаки", щоб все було гарно з вами і з дітьми.