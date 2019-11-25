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25.11.19 19:23

Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка

25 листопада Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Чобітка Б.П. до Державного бюро розслідувань і його директора Труби Р.М., постановив частково задовольнити цей позов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Суд постановив визнати протиправним і скасувати наказ Державного бюро розслідувань від 11.06.2019 №186-ос і поновити його на посаді керівника Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань з 02.07.2019. Нагадаємо, Роман Труба звільнив з ДБР Богдана Чобітка 11 червня 2019 року у зв'язку з "невідповідністю займаній посаді впродовж терміну випробування". Але останній оскаржив своє звільнення з посади, заявивши про порушення закону Романом Трубою. У різний час з ДБР було звільнено ще шістьох керівників різних рівнів. Всі вони також оскаржують свої звільнення в судах.

Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка 01

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