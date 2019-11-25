Підпільний цех із виробництва тютюну для кальянів ліквідовано на Харківщині. Вилучено товару на 2,7 млн ​​грн, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.190 КК України були встановлені двоє місцевих жителів, які організували в приватному домоволодінні незаконне виробництво тютюну для кальянів.

Продукцію виготовляли в побутових умовах з листового чаю, гліцерину, ароматизаторів та інших речовин. Частину виготовленої суміші фасували в 10-літрові відра, частину - в пакети з марками відомих виробників і перевозили в м. Харків, де товар зберігали разом із тютюном для кальянів, який ввозили в Україну поза митним контролем.

Реалізація продукції здійснювалася через один із спеціалізованих харківських магазинів, за допомогою мережі інтернет та через закриті групи в месенджерах. Доставляли товари через кур'єрські служби по всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн. ФОТО

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 1,5 тонни фальсифікованого тютюну для кальянів орієнтовною вартістю 2,7 млн ​​грн та обладнання для виготовлення та фасування продукції".











