Президент Зеленський підписав закон про відповідальність за незаконне збагачення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - сказано в повідомленні.

Також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України, згідно з якими справи про визнання активів необґрунтованими та їхнє стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 31 жовтня Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і ввела інструмент громадянської конфіскації необґрунтованих активів чиновників. Ухвалення цього закону було однією з умов продовження програми співпраці України з МВФ.

Законопроект доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення", згідно з якою набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Під активами розуміються не тільки грошові кошти, майно, роботи чи послуги, але й, наприклад, обсяг зменшення фінансових зобов’язань і криптовалюта.

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Позов про визнання необґрунтованими активів може подаватися без наявності обвинувального вироку стосовно особи. Конфіскація незаконних активів посадових осіб відбуватиметься за рішенням суду в цивільному процесі.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розглядатиме цивільні позови про визнання активів необґрунтованими. Позивачами виступають представники Національного антикорупційного бюро України або прокурори Генеральної прокуратури України.

Термін позовної давності у справах про визнання активів необґрунтованими становитиме 4 роки з дня набрання оспорюваних активів.





