Арахамія не читав законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань і не знав, що антикорупційний комітет має розглядати всі проєкти законів, - Поляков

Як він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, його викликали за день до виключення з фракції. На зустрічі були присутні голова Офісу президента Андрій Богдан, спікер ВР Дмитро Разумков, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія і глава СН Сергій Корнієнко.

Останній, за словами Полякова, практично не говорив.

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"Говорили найбільше Богдан і Арахамія. Разумков ніби намагався щось сказати, але... загалом неконструктивний був діалог. Вони почали мене питати. Ну, щодо ФОПів вони чомусь відразу різко визнали: так, ти тут маєш рацію. Тому що вже пішла хвиля від ФОПів, і вони вже розуміли, що тут щось говорити - безглуздо. Що вони там все-таки не мають рації. Вони сказали: ну, тут ми твою позицію поважаємо, добре. А щодо БФРУ (Бюро фінрозслідувань)? На що я їм відповів, що, по-перше, всупереч регламенту закон про БФР оминув антикорупційний комітет. Тобто це порушення регламенту. Арахамія відповів, що це не порушення регламенту, мовляв, він і не мав проходити антикорупційний комітет. На що Корнієнко так на нього подивився і сказав: ну, взагалі-то повинен був, за регламентом через антикорупційний комітет проходять всі законопроєкти. А тим більше такі як Бюро фінансових розслідувань. Арахамія: так?. Каже: ну добре, ну що тут такого? Я кажу: ну, на хвилиночку, Бюро фінансових розслідувань, туди стікаються повноваження від податкової поліції, від закритого ВБЕЗ, захисту, воно забирає ще повноваження управління з СБУ. Тобто таку супермашину роблять. Там реально дуже сильні повноваження. І при цьому Бюро фінансових розслідувань підпорядковується міністру фінансів. Тобто жодних корупційних ризиків. А він каже, Арахамія: а що, що тут такого? І взагалі такого не може бути, щоб така машина там була. І Разумков сидить поруч (ось Арахамія, ось Разумков) - і Разумков повертається до нього і каже: ну взагалі-то там так написано. Я кажу: Давид, а ти читав законопроєкт? Він каже: ні. Я кажу: так ти почитай, там реально таке є. Я об 11 вечора отримав повістку і просто півтори години приділив цьому законопроєкту, тому що я цікавився цим законопроєктом реально, як у нас органи перерозподіляться. Заснув, грубо кажучи, проспав 4 години, встав, поїхав на роботу і піднімав це питання на фракції. Чому ми голосуємо зараз за цей БФР? Всі не звернули увагу, посміялися. Ну проголосували за цей БФР. Я проти нього проголосував. Правки поподавав. Але їх всі, наскільки я знаю, всі порізали, як зазвичай", - розповів депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань. Однак документ не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, хоча до БФР мають перейти повноваження з розслідування економічних злочинів.

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков