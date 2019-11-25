"Ми будемо молитися і тримати кулаки" - Зеленський про ДТП з Кулебою

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми молитимемося, триматимемо кулаки, щоб усе було добре і з вами (Кулебою - ред), і з дітьми", - сказав він у відеозверненні до українців про успіхи, перемоги, плани та невдачі влади за тиждень, записаному під час пішої прогулянки президента вулицями Києва в понеділок.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

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