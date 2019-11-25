Через навчання в Івано-Франківську можуть ввести "особливий режим"

Тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління СБУ в Івано-Франківській області.

"Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - сказано в повідомленні.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

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Мешканців міста в Управлінні СБУ просять зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців".