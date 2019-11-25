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25.11.19 20:52

Генштаб створить управління стратегічних комунікацій, воно реагуватиме на інформаційні виклики, - Хомчак

Генеральний штаб ЗСУ має намір створити власне управління стратегічних комунікацій. Воно повинно буде реагувати на інформаційні виклики, що несе гібридна російська агресія.

Генштаб створить управління стратегічних комунікацій, воно реагуватиме на інформаційні виклики, - Хомчак

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається трансформація всієї системи управління стратегічного та оперативного рівня. 5 листопада підписана Директива міністром оборони щодо такої практичної трансформації, і ми розпочали практичну складову. До лютого ми вже маємо трансформуватися й набирати спроможності за тими стандартами і принципами, які є у наших партнерів. У Генеральному штабі буде Управління стратегічних комунікацій. В Міністерстві оборони буде своє, своє буде і в Генеральному штабі", - повідомив Хомчак.

Він зауважив, що під час нещодавнього візиту до Брюсселя та участі у засіданні Військового комітету ЄС обговорював це питання з партнерами.

"У мене вже є домовленість із нашими партнерами – з начальником Генерального штабу Литви, в них дуже якісно працює цей напрямок. Ми маємо намір відправити у Литву тих, хто працюватиме у цій сфері, щоб вони вивчили цей досвід, подивилися, як це відбувається в інших країнах. Нам потрібен результат. Думаю, 20-й рік буде тим переломним роком, коли все це вже буде працювати", - сказав Хомчак.

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