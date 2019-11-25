Мета Москви - знищити Україну, а потім знищити пам'ять про це, - Порошенко в Канаді

Про це п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" сказав під час жалобної церемонії біля першого у світі пам`ятника померлим від голоду "Розірване кільце життя" у канадському місті Едмонтон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Дуже важко збагнути масштаб цієї трагедії. Уявити, що було вбито від 8 до 10 мільйонів українців, винищено весь цвіт української нації. Українці завжди були трударями. Куди б не приїжджали українці – включно із Канадою – вони перш за все починали вирощувати хліб. Відібрати у них хліб і вбити їх голодом – це страшний злочин, страшна трагедія", – наголосив Петро Порошенко.

Він подякував українцям Канади за те, що вони фактично зберегли історичну пам`ять про загиблих предків і передали її нащадкам. Саме канадський Сенат першим визнав Голодомор українського народу як злочин сталінського режиму. І саме в Едмонтоні був встановлений перший пам’ятник Голодомору у вигляді розірваного, порожнього жорна, яке символізує розірване кільце життя. Бо мільйони загиблих від голоду – це десятки мільйонів ненароджених дітей у наступних поколіннях українців, – сказав п’ятий Президент.

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"Метою Москви було вбити Україну, вбити українців, потім ще й знищити пам`ять про це. І сьогодні, через десятки років, збройні сили Російської Федерації знову прийшли на українську землю. Для чого? Щоб знищити Україну. І нашою найкращою відповіддю, найкращим меморіалом про закатованих Голодомором буде розбудова нашої держави", – переконаний Петро Порошенко.

Він висловив подяку Єпископу Едмонтонському Іларіону за його неоціненний вклад в отримання Томосу про автокефалію Української православної Церкви. Як зазначив Петро Порошенко, для Кремля відновлення незалежної помісної української церкви стало справжньою катастрофою, співмірною із розвалом Радянського Союзу.

"Я хочу подякувати українцям Канади за невтомну працю на Україну. І за пам`ятник. І за величезну кількість волонтерів, які допомагали Україні зупинити російську навалу. Вона зупинена в тому числі і вашими зусиллями", – наголосив Петро Порошенко.



