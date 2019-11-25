У МВС визнали, що Кулеба є винуватцем ДТП поблизу Чабанів

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко повідомив в ефірі "Радіо НВ".
"За тими даними, які є на сьогодні у слідства, порушив правила саме Микола Кулеба", - заявив він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.
Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.