У МВС визнали, що Кулеба є винуватцем ДТП поблизу Чабанів

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко повідомив в ефірі "Радіо НВ".

"За тими даними, які є на сьогодні у слідства, порушив правила саме Микола Кулеба", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.