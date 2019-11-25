Податкова міліція викрила схему незаконного ввезення в Україну медичного обладнання в Київській області

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "Під час розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що посадові особи підприємства, що здійснює свою діяльність у фармацевтичній галузі на Київщині за рахунок проведення зовнішньоекономічних господарських операцій, а саме ввезення на територію України спеціального медичного обладнання, без відображення товарно-матеріальних цінностей, які ввозяться, в податковій звітності та за рахунок підміни номенклатури товарів, зробили пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами обшуків, проведених на підставі відповідних постанов суду, з незаконного обігу вилучено партію спеціального медичного обладнання та витратних матеріалів загальною орієнтовною вартістю понад 1,7 грн, а також первинні бухгалтерські документи, що підтверджують оформлення безтоварних операцій, зокрема чорнові записи.

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Встановлено, що обладнання, яке ввозиться в такий спосіб, легалізували шляхом відображення у звітності безтоварних операцій нібито з придбання цих товарів у підприємств, причетних до схем мінімізації та конвертації.

Досудове розслідування триває.