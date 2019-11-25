Положення немає, статуту немає, - Поляков назвав збори фракції "Слуги народу" нелегітимними

При цьому, як він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, у депутатського об'єднання немає установчих документів.

"Положення фракції не існує. Тобто це взагалі були збори (щодо виключення з фракції. - Ред.) нелегітимні, неправові. Положення немає. Статуту ніякого немає. З партії мене не виключили", - зазначив він.

Водночас, є ймовірність, що розколу фракції "за сферами впливу" не буде.

"Я вважаю, що ніякого розколу фракції не буде, якщо поміняють керівництво фракції, всіх заступників. Це має бути прозорий відбір і голосування. А потенційних керівників перед цим потрібно перевірити. Зокрема, хоч це і смішно, на поліграфі. Тільки на нормальному поліграфі, перевірка на якому триває 5 годин. І перед цим ти 3 дні не п'єш, спортом не займаєшся. І щоб був поліграфолог-професіонал, який заробляє великі гроші - а не ось цей показовий годинний виступ перед телебаченням. І щоб люди були незаангажовані. А потім - провести реальне чесне голосування.

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Тільки тоді буде конструктивна робота. Тому що на даний момент авторитет має - чому я саме і звернувся до Володимира Зеленського - тільки він. Зараз слухаються тільки його. Якщо він збере свою волю в кулак і наведе порядок - тоді буде порядок, і фракція буде продуктивно працювати. А то зараз комунікація повністю відсутня. Повністю! Таке відбувається - то підкидають законопроєкти, то просять проголосувати, а потім нас підставляють; то ще щось. Там дуже цікаві речі відбуваються, якщо все проаналізувати. І розуміння абсолютно немає. Авторитету у керівництва фракції, партії - немає. Тільки коли Зеленський заходить на фракцію - тільки тоді всі депутати замовкають, і йдуть збори. А так - повністю бедлам, люди навіть вже на фракцію не сильно ходять", - прокоментував Поляков.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков