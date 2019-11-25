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25.11.19 23:56

Новим директором Житомирського бронетанкового заводу призначено Жуковця, який переміг у конкурсі серед 38 кандидатів, - "Укроборонпром"

Новим директором Житомирського бронетанкового заводу став Олексій Жуковець. Він переміг у конкурсі з 38 кандидатів і вже пройшов перевірку на поліграфі.

Новим директором Житомирського бронетанкового заводу призначено Жуковця, який переміг у конкурсі серед 38 кандидатів, - "Укроборонпром"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Олексій Жуковець побудував свою кар’єру у сфері машинобудівного підприємства. Створював підприємство на основі виробничого комплексу ЗАТ "Макіївський труболиварний завод", який до цього не функціонував, повідомили в держконцерні.

"Я вважаю, що машинобудування є одним з локомотивів економіки, а машинобудування оборонної галузі – рушій технічного прогресу. Хочу, щоб наша країна зберегла і розвинула наявний людський, науковий та технічний потенціал", – прокоментував призначення Жуковець.

Новим директором Житомирського бронетанкового заводу призначено Жуковця, який переміг у конкурсі серед 38 кандидатів, - Укроборонпром 01

До складу номінаційного комітету входило керівництво Концерну, представники посольств G7, незалежних антикорупційних громадських організацій НАКО та State Watch, представники профільного комітету ВРУ та РНБО.

Житомирський бронетанковий завод (ЖБТЗ) — державне підприємство, входить у склад концерну "Укроборонпром". ЖБТЗ займається виготовленням, капітальним ремонтом та модернізацією легкоброньованої техніки різних модифікацій: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а також машин на їх базі.

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