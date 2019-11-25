Архієпископ Климент попросив Путіна не знищувати ПЦУ в окупованому Криму

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Я був в адміністрації президента (Росії, - ред.), і в мене була там зустріч. Під час зустрічі я передав лист. Про це беззаконня, яке відбувається зі знищення української православної церкви в Криму я повідомив президента Росії Путіна. У листі я описав проблему, яка є. І просив вирішити три питання. Перше питання - це питання реєстрації, друге - питання збереження храму, і третє питання про те, щоб за нами залишилося все те, що було в української громади до 2014 року. Я просив, щоб Путін дав відповідне доручення Аксьонову, і той ухвалив рішення. Ось це три пункти які були в листі Путіну", - повідомив архієпископ.

Також архієпископ Климент розповів в адміністрації Путіна і про рішення російського суду знести храм ПЦУ в Євпаторії.

Публічних коментарів адміністрації президента Росії з приводу листа архієпископа Климента немає.

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