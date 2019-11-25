Вибори в Гонконзі: перемогли демократи, кандидати від Китаю осоромлені

Явка була рекордною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

а перемога сил, що наполягають на збереженні автономії регіону в повному обсязі, створила новий "головний біль" для Пекіна та посилила тиск на голову адміністрації Гонконгу – пише агентство Reuters.

Демократичні кандидати здобули 396 із 452 місць. Загальна явка становила 71% – це майже вдвічі більше, ніж на попередніх виборах чотири роки тому, коли продемократичні кандидати здобули лише 100 місць. Для того, щоб проголосувати, жителям Гонконгу довелося вистояти в довгих чергах.

У понеділок голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що поважає результати виборів та пообіцяла "прислухатися до думки громадськості".

"Багато хто вважає, що результати відображають незадоволення людей нинішньою ситуацією та глибокими проблемами у суспільстві", – сказала Лам.

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Речник міністерства закордонних справ Генг Шуан на брифінгу для преси заявив, що центральний уряд Китаю рішуче підтримує керівництво уряду Спеціального адміністративного регіону Гонконгу Керрі Лам.

Генг сказав що уряд також підтримує поліцію і суди в Гонконгу в їхніх діях стосовно придушення насильницьких і незаконних дій під час протестів.

"Рішення китайського уряду захищати національний суверенітет, безпеку та інтерес до розвитку не послабилося. Рішучість триматися курсу "одна країна – дві системи" не зникла", – додав речник.

Депутати районних рад не мають достатнього політичного впливу та займаються в основному питаннями забезпечення добробуту. Проте дехто каже, що завдяки власним офісам, фінансуванні та мережним структурам по всьому Гонконгу, демократи матимуть додатковий важіль впливу на політику.