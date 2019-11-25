Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.11.19 23:49

Поляков про вплив Богдана на фракцію СН: Керівник Офісу Президента може викликати депутата

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков зазначає, що деякі його колеги бояться главу Офісу президента Андрія Богдана.

Поляков про вплив Богдана на фракцію СН: Керівник Офісу Президента може викликати депутата

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Зокрема, це стосується тих народних обранців, які передали йому повідомлення про виключення з фракції і виклик до Богдана.

"Просто вони по-людськи підійшли, вони знали, що він їх використовує в принципі. Вони, розумієте, вони бояться", - повідомив Поляков.

Він підкреслив, що не можна заперечувати вплив глави ОП на фракцію.

Також читайте: Положення немає, статуту немає, - Поляков назвав збори фракції "Слуги народу" нелегітимними

"Як можна заперечувати вплив Богдана на фракцію, якщо мене особисто викликали до нього? Викликав Богдан. Так мені і написав старший групи в Вотсапі. Мене саме викликали до Богдана. Я здивований був цим висловом. Так і написали: тебе викликають в офіс президента до Богдана. Я запитав, чому, на яких підставах. Чому керівник офісу президента може викликати депутата? Саме такою фразою. Мені сказали, що не знають. Ну, не знаємо, добре. Я поїхав туди", - зазначив нардеп.

За його словами, старший групи - Юрій Місягін, креатура Богдана.

"Мені було дуже цікаво. Я вам чесно кажу. Було спочатку таке бажання - не піти. А потім думаю, а чого мені боятися в принципі? Я ж представник парламенту, депутат. Про що взагалі розмова. Прийду, спитаю. Чому таке ось саме формулювання, - так, я їм так сказав", - зазначив Поляков, вказавши, що з ним спілкувалися голова Офісу президента Андрій Богдан, спікер ВР Дмитро Разумков, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія і глава СН Сергій Корнієнко.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100