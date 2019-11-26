ГПУ повідомила про підозру колишньому київському судді, який відправляв під арешт учасників Майдану

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Генпрокуратури, прокурори Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, повідомили про підозру колишньому судді одного з районних судів м. Києва за фактами незаконного перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що відбувались в лютому 2014 року в центральній частині м. Києва, а також постановленні ним свідомо неправосудних ухвал про обрання відносно учасників мирних акцій протесту запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 КК України).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

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В ГПУ нагадують, що 20 листопада 2019 року слідчі органів прокуратури припинили функцію досудового розслідування. Усі незавершені кримінальні провадження на даний час передаються у відповідності до ст. 216 КПК України до інших органів досудового розслідування. Разом з цим, прокурори продовжують виконувати процесуальні дії в межах розслідувань.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.