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26.11.19 07:41

У програмі "Доступні ліки" бере участь 7,7 тисячі аптек, - Гончарук

В Україні програма "Доступні ліки" вже діє в понад 7,7 тис. аптек і аптечних пунктів.

У програмі "Доступні ліки" бере участь 7,7 тисячі аптек, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у фейсбуці.

"До речі, в Україні вже є понад 7,7 тис. аптек та аптечних пунктів, де працює програма "Доступні ліки". З кожним роком ця цифра збільшується - цього року кількість таких аптек збільшилась в 1,6 раза", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що кількість ліків, які пацієнти можуть отримати безоплатно, теж збільшується щорічно. Зараз за програмою "Доступні ліки" є понад 250 лікарських засобів.

Гончарук також зазначив, що наступного року уряд збільшує фінансування програми більше ніж удвічі - у 2020 році на програму виділили 2,1 млрд грн. "І плюс ще 1,2 млрд грн уряд виділяє на лікування інсулінозалежного та нецукрового діабету. Тож пацієнти, які живуть з інсулінозалежним діабетом, зможуть отримати потрібний їм інсулін в аптеці безоплатно або з невеликою доплатою за електронним рецептом лікаря", - додав Гончарук.

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