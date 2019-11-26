Світовий банк привітав підписання Зеленським закону про незаконне збагачення

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Світового банку у фейсбуці.

"Сьогодні Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їхніми законними доходами. Світовий банк вітає закон, який заповнює критичні прогалини у основних засадах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ та САП потужний правовий інструмент у боротьбі із корупцією серед високопосадовців", - йдеться в заяві.

Також у Світовому банку зазначили, що цивільна конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які "чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України".

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