Журналісти-розслідувачі опублікували секретні документи китайської влади про "табори перевиховання" мусульман

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.

ICIJ стверджує, що документи їм передали уйгури — найчисленніша мусульманська етнічна група Сіньцзяну. Автентичність отриманих матеріалів підтвердили експерти та джерела в китайській владі. Вони дають "найбільш вагомий опис високотехнологічного утримування у 21-му столітті вустами влади Китаю", пише Associated Press.

Система таборів у Сіньцзяні, йдеться в документах, призначена для примусової асиміляції цілих етнічних груп, передусім уйгурів. У таборах розміщені наглядові вежі, двері з подвійними замками та камери відеоспостереження "для запобігання втечам".

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Мешканців оцінюють на основі того, наскільки добре вони розмовляють на мандарині — переважному діалекті китайської мови — та дотримуються суворих правил аж до ходіння до туалету. Чим вища оцінка — тим більше шансів вийти з табору.

ВВС наводить перелік вказівок щодо таборів, які містяться в одному з документів: "Не дозволяти втечі", "посилити дисципліну й покарання за порушення поведінки", "сприяти каяттю й зізнанням", "зробити вивчення мандарину головним пріоритетом", "заохочувати учнів до справжніх перетворень", "(забезпечити) повне відеоспостереження за гуртожитками й класними кімнатами".

Також в оприлюднених документах викладені правила, яких мають дотримуватися жителі таборів, наприклад: "За кожним учнем має бути закріплене ліжкомісце, місце в черзі, місце в класній кімнаті та верстат під час робіт, змінювати їх суворо заборонено"; "Впроваджуйте правила поведінки та дисципліни для підняття з ліжка, переклички, прийняття ванни і туалету, зборів та хатніх робіт, прийому їжі, навчання, сну, закриття дверей тощо".

Офіційна позиція Китаю полягає в тому, що табори надають добровільну професійну перепідготовку і протидіють тероризму та екстремізму в Сіньцзяні. Матеріали, оприлюднені ICIJ, показують, що це не так: багатьох уйгурів було поміщено в табори примусово з метою "запобігти проблемам до того, як вони виникнуть". Для виявлення підозрілих осіб використовують спеціальну систему цифрового стеження, здатну охопити цілі групи населення.

У коментарі The Guardian посольство Китаю у Великій Британії заперечило наявність описаних у документах ICIJ практик.

"По-перше, ніяких "таборів утримування" в Сіньцзяні немає. Для запобігання тероризму там було створено професійно-технічні та освітні центри… По-друге, ...особиста свобода учнів є повністю гарантованою. По-третє, жодних документів чи наказів щодо так званих таборів утримання не існує. Так звані "злиті" документи є суто підробкою і брехливими новинами", — цитує видання відповідь посольства.

Минулого тижня видання The New York Times оприлюднило понад 400 сторінок секретних документів влади Китаю, які описують її репресивну політику щодо мусульманських меншин у Сіньцзяні. У них описувалися витоки програми Китаю з примусової асиміляції уйгурів та її поступове посилення. Почалася вона у квітні 2014 року з низки промов очільника Китаю Сі Цзіньпіня й набула розмаху з 2016 року зі зміною керівника осередку Комуністичної партії Китаю в Сіньцзяні.

Перший офіційний документ про "боротьбу з екстремізмом" у Сіньцзяні було оприлюднено в листопаді 2018 року. У ньому йшлося про існування "таборів перевиховання" для уйгурів — корінного народу цього району КНР. Дії влади Китаю щодо уйгурів неодноразово піддавалися критиці з боку міжнародних організацій та країн Заходу.

У липні влада Китаю заявила, що звільнила 90% уйгурів, які перебували у виправних таборах. Натомість сім’ї затриманих заявили, що це неправда.

Уйгури — це мусульманське населення тюркського походження, яке проживає в межах Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю, який займає одну шосту площі країни. З 22 мільйонів тамтешнього населення понад вісім мільйонів становлять уйгури.

За різними оцінками, у так званих "таборах перевиховання" перебуває від 1,5 до 3 мільйонів уйгурів. Важко підрахувати й точну кількість таких таборів: за даними групи Etnam, яка виступає за право уйгурів на незалежність, у Сіньцзяні їх може бути понад 460.