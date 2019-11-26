Газета "Дзеркало тижня" припиняє випуск друкованої версії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Page із посиланням на головного редактора "Дзеркала тижня. Україна" Юлію Мостову.

"Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, допоки не повідомлю цю інформацію у "Дзеркалі тижня", - сказала вона.

Крім того, два джерела повідомили виданню, що останній номер "Дзеркала тижня" вийде на Новий рік, а офіційно про закриття друкованої версії видання повідомлять у наступному випуску.

Інформація про закриття паперової версії "Дзеркала тижня. Україна" з'являлася ще на початку вересня. Тоді головний редактор Юлія Мостова не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

"Ми це обговорюємо через економічну ситуацію. Рішення ще немає", - сказала вона "Детектор медіа".

Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" на чолі з Юлією Мостовою виходить з 2011 року. З 1994 по 2011 рік виходив тижневик "Дзеркало тижня" на чолі з Володимиром Мостовим. Засновник газети "Дзеркало тижня. Україна" - ТОВ "ДТ УА", яке через ТОВ "ДТ Груп" належить Юлії Мостовій, Володимиру Мостовому та Олексію Мостовому.