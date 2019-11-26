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26.11.19 08:26

Газета "Дзеркало тижня" припиняє випуск друкованої версії

Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" припинить виходити в друкованій версії. Водночас матеріали і надалі публікуватимуться на веб-сайті DT.ua.

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Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Page із посиланням на головного редактора "Дзеркала тижня. Україна" Юлію Мостову.

"Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, допоки не повідомлю цю інформацію у "Дзеркалі тижня", - сказала вона.

Крім того, два джерела повідомили виданню, що останній номер "Дзеркала тижня" вийде на Новий рік, а офіційно про закриття друкованої версії видання повідомлять у наступному випуску.

Інформація про закриття паперової версії "Дзеркала тижня. Україна" з'являлася ще на початку вересня. Тоді головний редактор Юлія Мостова не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

"Ми це обговорюємо через економічну ситуацію. Рішення ще немає", - сказала вона "Детектор медіа".

Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" на чолі з Юлією Мостовою виходить з 2011 року. З 1994 по 2011 рік виходив тижневик "Дзеркало тижня" на чолі з Володимиром Мостовим. Засновник газети "Дзеркало тижня. Україна" - ТОВ "ДТ УА", яке через ТОВ "ДТ Груп" належить Юлії Мостовій, Володимиру Мостовому та Олексію Мостовому.

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