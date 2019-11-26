Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 26 листопада 2019 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 2 обстріли: поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї. 6 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Троїцького – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Новолуганського і Зайцевого – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

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Минулої доби, 25 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не було. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Вчора збройні формування Російської Федерації цинічно вели вогонь зі стрілецької зброї по населеному пункту Мар'їнка. Громадянка Юлія Т. йшла містом зі своєю маленькою півторарічною донькою. Куля пробила жінці грудну клітку та влучила у ліве плече. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.



