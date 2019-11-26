Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков

Про це голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков повідомив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Йдеться лише про нове будівництво, наприклад, коли в Польщі з'явилися автобани А-2, А-4 - це нова дорога, якої раніше не було, зазвичай є альтернативні дороги, і ця нова траса може бути платною, але якщо ми зробимо дорогу, яка не має альтернативи платній, то цього наше суспільство не зрозуміє... Якщо наступного року в нас будуть інвестори на такі ділянки на нове будівництво, яке може бути платним, яке може бути віддано в концесію, ще рік знадобиться для отримання держгарантії і на нове будівництво ще потрібно два роки. Тобто щонайменше 3-4 роки - і в нас з'являться такі дороги", - сказав він.

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Кубраков зазначив, що за весь час незалежності України в державі не було жодної дороги, яку побудував би інвестор, віддали б у концесію і яка була б платною.