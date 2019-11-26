Росія завезла до окупованого Криму 500 тис. осіб, - заступниця представника президента в АРК Ташева

На територію тимчасово окупованого Криму з Росії переселили близько 500 000 осіб. Про це повідомила заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"За підрахунками правозахисних організацій, є близько 500 000 осіб, які приїхали на територію півострова з території РФ. Це величезний відсоток відносно загальної чисельності жителів Криму. РФ говорить про менші цифри, вони показують приблизно 280 000 осіб", - зазначила Ташева.

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За її словами, в РФ розуміють, що це є злочином, тому що за міжнародним правом не можна цілеспрямовано переміщати населення і штучно змінювати етнічний склад територій, тому і занижують цифри.

"Можна говорити, що за цей час виїхало з Криму близько 25 000 кримських татар. Скільки всього людей - цифри дуже різні. Офіційні - близько 50 000 осіб, але реальні цифри можуть бути навіть в удвічі більше. Багато хто ж не реєструються як внутрішньо переміщені особи", - додала Ташева.