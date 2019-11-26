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26.11.19 10:16

"Ніякої води до деокупації", - заступниця представника президента в АРК Ташева про відновлення водопостачання з окупованим Кримом

Україна не планує відновлювати водопостачання і транспортне сполучення з анексованим Кримом до повної деокупації.

"Ніякої води до деокупації", - заступниця представника президента в АРК Ташева про відновлення водопостачання з окупованим Кримом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

За її словами, нині в окупованому Криму вистачає води для потреб населення, а проблема з водопостачанням існує серед сільгосппідприємств, хімічних підприємств, військових баз. Тому Україна не планує спрощувати Російській Федерації, яка окупувала півострів.

"Позиція держави – ніякої води до деокупації. Ми говоримо про національні інтереси. Територія Криму окупована Росією, і відповідно до міжнародного гуманітарного права, вся відповідальність за ситуацію лежить на країні-окупанті", - сказала Ташева.

Подібна ситуація і з транспортним сполученням. Ташева повідомила, що на цей момент про жодне пряме сполучення з окупованим Кримом не йдеться.

"До адмінлінії з Кримом ми маємо забезпечити максимальні умови, щоб люди доїжджали туди на легальному транспорті, а не так, як зараз. Це, зокрема, і питання безпеки людей. Але лише до лінії", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше постійний представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич заявив, що Україна поки не отримувала звернень щодо можливості відновлення подачі води в окупований Крим і позиція з цього питання залишається незмінною.

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