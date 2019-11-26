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26.11.19 10:28

НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти

Ексглава київської митниці Сергій Тупальський був затриманий співробітниками Національного антикорупційного бюро.

НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти

За даними Цензор.НЕТ, серед затриманих - митники і помічник Альперіна. Самого Альпериіна затримати не вдалося. Імовірно, його попередили.

"Шановні колеги та друзі! В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається. Та в будь-якому разі я впевнений, що через короткий час безпідставність проведення обшуків і звинувачень, які сьогодні будуть лунати у ЗМІ в мій бік, буде доведена в черговий раз. Спілкуватися мені доведеться через мого адвоката. Я знаю, що завжди дотримувався законодавства та працював на користь держави. Правда на моєму боці! І готовий довести це!" - заявив Тупальський на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Тупальський почав виконувати обов'язки начальника Київської міської митниці з вересня 2016 року. З травня 2018 по жовтень 2018 року на період проведення заходів з боротьби з контрабандою в загальнонаціональному масштабі очолював відділ адміністрування митних платежів ДФС України. А з грудня 2018 по березень 2019 року виконував обов'язки начальника Одеської митниці.

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