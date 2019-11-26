НАБУ затримало заступника глави київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти

За даними Цензор.НЕТ, серед затриманих - митники і помічник Альперіна. Самого Альпериіна затримати не вдалося. Імовірно, його попередили.

"Шановні колеги та друзі! В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається. Та в будь-якому разі я впевнений, що через короткий час безпідставність проведення обшуків і звинувачень, які сьогодні будуть лунати у ЗМІ в мій бік, буде доведена в черговий раз. Спілкуватися мені доведеться через мого адвоката. Я знаю, що завжди дотримувався законодавства та працював на користь держави. Правда на моєму боці! І готовий довести це!" - заявив Тупальський на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Тупальський почав виконувати обов'язки начальника Київської міської митниці з вересня 2016 року. З травня 2018 по жовтень 2018 року на період проведення заходів з боротьби з контрабандою в загальнонаціональному масштабі очолював відділ адміністрування митних платежів ДФС України. А з грудня 2018 по березень 2019 року виконував обов'язки начальника Одеської митниці. Зараз він обіймає посаду заступника начальника Київської міської митниці.

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

"Альперін імпортував товар у величезних кількостях, з Китаю переважно. Схема дуже проста. Наприклад, завозиться взуття - пара насправді коштує 10 доларів, але він підробляє документи і заявляє на митниці вартість лише в 10 центів - тобто в сто разів менше. Митниця все одно оцінює пару цього взуття в 10 доларів і Альперін оплачує податки в повному обсязі, але потім йде зі своїми фіктивними документами в продажний суд і повертає собі всі раніше сплачені податки. І ось за зняття арешту із цих коштів Альперін і запропонував спочатку мільйон доларів", - пояснив Шевченко.

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.