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26.11.19 10:44

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів з боку Петрівського, що поблизу розведення сил, - штаб ООС

Вранці 26 листопада найманці РФ обстріляли з автоматичних гранатометів українські позиції поблизу населеного пункту Старогнатівка Донецької області. В ООС вважають це провокацією.

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів з боку Петрівського, що поблизу розведення сил, - штаб ООС

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначений населений пункт розташований у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка). Таким чином, російські окупанти, намагаючись викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити нашу державу у порушеннях Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні ВЗГ.

Зазначається, що "це вкотре підкреслює підступність дій російсько-окупаційних військ і спроби дискредитувати Україну перед світовою спільнотою".

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Також у штабі ООС підкреслили, що Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали.

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів з боку Петрівського, що поблизу розведення сил, - штаб ООС 01

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