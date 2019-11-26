Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів з боку Петрівського, що поблизу розведення сил, - штаб ООС

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначений населений пункт розташований у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка). Таким чином, російські окупанти, намагаючись викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити нашу державу у порушеннях Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні ВЗГ.

Зазначається, що "це вкотре підкреслює підступність дій російсько-окупаційних військ і спроби дискредитувати Україну перед світовою спільнотою".

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Також у штабі ООС підкреслили, що Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали.